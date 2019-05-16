شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 16-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الأربعاء عند ادنى مستوى له خلال الجلسة، حيث اغلق عند مستوى 4777 نقطة، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 4750 نقطة، وفي ظل تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة البيع المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يرتد المؤشر لاعلى مرة أخرى لمستوى المقاومة 5030 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 4750 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 16-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.