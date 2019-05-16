شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 16-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 9864 نقطة، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم 9750 نقطة، وفي ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه ان يشهد السهم ارتفاعا لمستوى المقاومة الحالي والقوي عند 10100 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 9700نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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