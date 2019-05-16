شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع بدعمٍ من هدوء القلق بشأن الحرب التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم بعد أن ذكرت وكالات أنباء أن الولايات المتحدة تخطط لتأجيل قرار فرض رسوم جمركية على واردات السيارات لستة أشهر.



وذكر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنه لا تزال هناك فرص للتوصل إلى اتفاق مع الصين مشيراً إلى استئناف المفاوضات قريباً، وعلى حسب نتائجها، يمكن إلغاء الرسوم الجمركية.



وأكد وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" أنالمفاوضات التجارية مع الصين كانت بناءة، ولكن هناك المزيد من الجهود يجب بذلها.



وكشفت بيانات اقتصادية أن مبيعات التجزئة في أمريكا انخفضت بنسبة 0.2% في الشهر الماضي، بينما توقع محللون ارتفاعها بنفس النسبة.

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وفي سوق النفط، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.4% إلى 62.02 دولار للبرميلن وسجل أعلى سعر عند 62.3 دولار وأقل سعر عند 60.8 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.7% إلى 71.77 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 72.2 دولار وأقل سعر عند 70.4 دولار للبرميل.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 116 نقطة) إلى 25648 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25724 نقطة وأقل مستوى عند 25341 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 87 نقطة) إلى 7822 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7838 نقطة وأقل مستوى عند 7682 نقطة.



وصعد "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 2851 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2858 نقطة وأقل مستوى عند 2815 نقطة.