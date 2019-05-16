الاقتصاد

الريبل تواصل قفزاتها لليوم الثاني على التوالي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الريبل خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع مكاسب واسعة النطاق لمعظم مواصلة قفزاتها لليوم الثاني على التوالي.


واخترقت الريبل حاجز التداول أعلى 0.40 دولار مما جذب عمليات شراء أعلى هذا المستوى لتواصل مكاسبها القوية.

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يأتي ذلك مع إقبال المستثمرين على العملات الرقمية كمخزن للقيمة ونوع مختلف من الأصول بعيدا عن تقلبات أسواق الأسهم والسندات في ظل تصاعد الحرب التجارية.


وقفزت الريبل بحلول الساعة 21:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 10% إلى 0.43 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.45 دولار وأقل سعر عند 0.39 دولار، بينما بلغت قيمتها السوقية 43.3 مليار دولار.


أما "بتكوين"، فقد قفزت هي الأخرى بنسبة 5% إلى 8151 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 8248 دولار وأقل سعر عند 7774 دولارا، وبلغت قيمتها السوقية حوالي 144.2 مليار دولار.

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