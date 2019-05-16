شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تصدر "تسلا" معظم إنتاجها من الخلايا الشمسية خارج الولايات المتحدة؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت وثيقة نشرته "رويترز" أن معظم ما تنتجه "تسلا" من مصانع الشركة التابعة لها "سولار سيتي" يتم تصديره خارج الولايات المتحدة، ولا يتم طرحه للبيع في السوق المحلي.



ويرى محللون أن هذا الأمر يرجع إلى صعوبة تسويق "تسلا" لمنتجات "سولار سيتي" في السوق المحلي الأمريكي، وهي الأسقف الشمسية، عبارة عن سقف عليه خلايا شمسية تولد الطاقة الكهربائية بشكل طبيعي.



يأتي ذلك بعد استحواذ "تسلا" على "سولار سيتي" مقابل 2.6 مليار دولار عام 2016 حيث أن المدير التنفيذ ي "إيلون ماسك" كان يعول على الترويج لهذا المنتج في الولايات المتحدة.

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وكانت الشركتان قد اتفقتا على التعاون والشراكة عام 2016 حول الخلايا الشمسية والأسقف المزودة بهذه الخلايا.



وخططت "تسلا" لاستغلال "السقف الشمسي" في إقبال الأمريكيين وغيرهم عليه ووضعه موضع البلاط اعلى الأسقف من اجل الحصول على الكهرباء النظيفة.



ومع ذلك، باعت الشركة الأمريكية عددا قليلا من الأسقف الشمسية في السوق المحلي حتى الآن نتيجة مواجهة صعوبات في خط الإنتاج وعدم الترويج جيدا للمنتج.



وذكرت بيانات صادرة عن ولاية كاليفورنيا أن 21 منظومة من الأسقف الشمسية تم توصيلها بمرافق الكهرباء بالولاية حتى الثامن والعشرين من فبراير/شباط الماضي، ولم يتم توصيل سوى عشرات المنظومات في بقية الولايات الأمريكية.