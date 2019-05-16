شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تشدد من قواعد "البث الحي" رداً على هجمات "كرايست تشيرش" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت "فيسبوك" تشديد القواعد والقيود على خاصية البث الحي على موقعها للتواصل الاجتماعي في أعقاب الهجمات الإرهابية التي استهدفت مسجدين في "كرايست تشيرش" بنيوزلندا، وذلك مع استعداد قادة العالم لعقد قمة تستهدف مواجهة الإرهاب الإلكتروني.



وقالت شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة إنها ستفرض سياسة مشددة تحظر على المستخدمين دخول "فيسبوك" واستغلال البث الحي حال خرق القواعد المحددة.



ولم تكشف الشركة الأمريكية بالتفاصيل عن كيفية حظر المستخدمين المخالفين أو بنود القواعد المحددة كما انها لم تشر إلى مدى المشكلات أو المخالفات التي ستشملها هذه القيود الجديدة.

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وقالت "فيسبوك" في بيان إنها ستتخذ خطوات تواجه بها أي استغلال لمنصاتها في أعمال إرهابية أو مخالفات أخرى، وسوف يتم فرض هذه القيود في الأسابيع المقبلة، كما أنها ستستهدف الإعلانات المسيئة أو الحملات المضللة.



وتعرضت "فيسبوك" لنيران انتقادات لاذعة بعد بث حي على مدار أكثر من سبع عشرة دقيقة لأعمال إطلاق نار بشكل عشوائي في نيوزلندا على مصلين في مسجدين بـ"كرايست تشيرش" مما أدى إلى مصرع 51 شخصاً وإصابة العشرات.



وفي اليوم التالي للأحداث الإرهابية المميتة، عملت "فيسبوك" بشكل مكثف على إزالة أكثر من 1.5 مليون فيديو يحتوي على صور ولقطات لعمليات القتل في نيوزلندا.



وسوف تستضيف رئيسة وزراء نيوزلندا "جاسيندا أرديرن" والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" قمة تبدأ اليوم سيتم من خلالها مناقشة كيفية وضع قيود على شركات التكنولوجيا التي تنشر مواد إرهابية ومسيئة تنشر التطرف.