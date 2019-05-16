شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق التعاملات على استقرار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة في ختام تعاملات اليوم بعد ارتفاعها بالأمس بنسبة 0.2%، وذلك بالتزامن مع استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى ترقب الأسواق لما ستؤول إليه الأيام المقبلة بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنه لا تزال هناك فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين يلغي الرسوم الجمركية القائمة بين البلدين.



ومن جانبه، وصف وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" المفاوضات السابقة مع الصين بالبناء مشددا على أنه سيسافر قريبا إلى بكين لاستئنافها.

Advertisements



وأضاف "منوتشن" أن المفاوضات السابقة فشلت مع الصين لأن المزيد من الجهود كان يجب بذلها من أجل إزالة أي خلافات.



وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:16 بتوقيت جرينتش عند 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 07.4 نقطة.



وفي ختام جلسة اليوم، استقرت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز عند 14.812 دولار للأوقية دون تغيير تقريباً من جلسة الأمس، وسجل المعدن اعلى سعر اليوم عند 14.865 دولار وأقل سعر عند 14.765 دولار.