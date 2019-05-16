بعثة صندوق النقد الدولي: الإصلاحات الاقتصادية في المملكة تحقق نتائج إيجابية

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم، بيان خبراء صندوق النقد الدولي، في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 للمملكة، الذي أكد أن احتياطات النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد ما تزال عند مستويات جيدة للغاية، بما يعكس إيجابية التدابير المالية التي تتخذها المملكة.

واوضح البيان أن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة بدأت تحقق نتائج إيجابية. فقد انتعش النمو غير النفطي، وزادت مشاركة النساء في سوق العمل وارتفعت مستويات التوظيف.

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كما ساهم التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات غير النفطية، وساعدت تصحيح أسعار الطاقة في خفض استهلاك الفرد من البنزين والكهرباء، واستُحْدِثت إجراءات لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن ارتفاع التكاليف المترتبة على الإصلاحات المطبقة، وزادت شفافية المالية العامة.

فضلا عن تقدم جيد في إصلاحات الأسواق المالية، والإطار القانوني، وبيئة الأعمال، وتحسن نتائج الاقتصاد في عام 2018، بعد أن سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا بنسبة 2,2% عقب انكماشه في عام 2017.

وتوقع البيان أن يتسارع النمو الاقتصادي غير النفطي الحقيقي إلى نسبة 2,9% في عام 2019، فقد كانت المؤشرات الاقتصادية الشهرية إيجابية في الآونة الأخيرة، وهناك تحسن في مستوى الثقة مع ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام.