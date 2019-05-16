الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 16-5-2019 وتراجع العملة الأمريكية بالبنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر الدولار اليوم الخميس 16-5-2019، مسجلا انخفاضا أمام الجنيه المصرى على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس، الأربعاء.

 

وسجل سعر الدولار 16.99 جنيها للشراء، و17.09 جنيها للبيع فى عدد كبير من البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، بينما سجل متوسط السعر فى السوق المصرفى المصرى 17.01 جنيها للشراء، و 17.14 جنيها للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزى.

 

 

 

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وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الدولار، وفقا لآخر تحديثاتها، كالتالى:

 


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.01 جنيه للشراء.

17.14 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.99 جنيه للشراء.

17.09 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.99  جنيه للشراء.

17.09  جنيه للبيع.

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  سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.99 جنيه للشراء.

17.09 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.02 جنيه للشراء.

17.12 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.99 جنيه للشراء.

17.09 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.99 جنيه للشراء.

17.09  جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.99 جنيه للشراء.

17.09 جنيه للبيع.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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