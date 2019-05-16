أوروبا تتصدر الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر بـ 6.9 مليون سائح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتل السوق الأوروبية صدارة تصدير الأفواج السياحية لمصر، وتعتبر الأخيرة القارة العجوز من أهم مصادرها السياحية، وتمنحها جزء كبير من خطط الترويج والتسويق التى تعتمدها سنويا، وتشارك وزارة السياحة سنويا فى عدد من المعارض السياحية الهامة فى أوروبا وأهمها معرض لندن الذى يقام فى نوفمبر وبورصة برلين السياحية التى تٌعقد فى مارس من كل عام. ويستعرض هذا التقرير أهم الأرقام عن السوق الأوربية: خلال عام 2018 وصل عدد السائحين القادمين إلى مصر 11 مليونا و346 ألفا و389 سائحا، قضوا 121 مليونا و497 ألفا و 447 ليلة سياحية .

السوق الأوروبى فى صدارة تصدير الحركة السياحية إلى مصر بمعدل 6 ملايين و 947 ألفا و 655 سائحا.

السوق الألمانى سجل أعلى نمو فى السوق الأوروبى حيث وصل عدد السائحين إلى مليون و707 ألفا و 382 سائحا ألمانيا .

احتلت أوكرانيا المركز الثانى للأسواق الأوروبية المصدرة للسياحة فى مصر بمعدل مليون و 174 ألفا و234 سائحا.

المملكة المتحدة بريطانيا احتلت المرتبة الثالثة بمعدل 435 ألفا و772 سائحا.

جاءت إيطاليا فى المرتبة الرابعة أوروبيا لتصدير السياحة بمعدل 421 ألفا و 992 سائحا.

احتل السوق البولندى المرتبة الخامسة بمعدل 303 ألفا و 720 سائحا.

بلغ عدد السائحين من دولة التشيك 268 ألفا و 632 سائحا.

احتلت فرنسا المركز السادس بـ 217 ألفا و 533 سائحا.

النمسا: 164 ألفا و 696 سائحا تليها روسيا: 145 ألفا و 642 سائحا وكازاخستان: 125 ألفا و 541 سائحا.

دول البنيلوكس (بلجيكا – هولندا – لوكسمبورج): 331 ألفا و 189 سائحا.

الدول الإسكندنافية (السويد – الترويج – الدانمارك - أيسلندا): 180 ألفا و 785 سائحا.

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