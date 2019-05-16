شكرا لقرائتكم خبر عن "البترول" تستهدف زيادة إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات لـ700 ألف برميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مسئول بقطاع البترول، إن الوزارة تستهدف زيادة انتاج الزيت الخام من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتنفيذ مشروعات لتنمية الحقول وحفر الآبار الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج، مشيرا إلى استهداف زيادة الإنتاج إلى 700 ألف برميل زيت خام ومتكثفات خلال العام المالى 2019_2020 .

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن إنتاج الزيت الخام يتم من مناطق الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس وسيناء وجنوب مصر لافتا أن انتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات يبلغ نحو 660 ألف برميل خلال العام المالى .

وكان تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن أن حجم إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي بلغ 6.508 مليون طن خلال شهر فبراير الماضي ، مقارنه بجحم إنتاج بلغ 5.745 مليون طن للبترول والغاز الطبيعج خلال نفس الشهر من العام 2018 .

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كما كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم الاستهلاك المحلي من البترول والغاز بلغ 5.677 مليون طن خلال شهر فبراير الماضى مقارنه بحجم استهلاك بلغ 5.931 مليون طن للبترول والغاز الطبيعى خلال شهر فبراير من العام 2018 .

وأشار تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم انتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز قد بلغ 2.546 مليون طن خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بـ 2.682 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز خلال شهر فبراير 2018 .

يذكر إن إجمالى إنتاج منطقة الصحراء الغربية حالياً يُمثل حوالى 60% من إنتاج مصر من الزيت الخام.