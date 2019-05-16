الان تتابع الذهب يستقر مع انحسار التفاؤل بشأن التجارة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نيويورك- الخليج 365:

استقر الذهب اليوم الخميس، ليتماسك في نطاق ضيق دون المستوى الرئيسي البالغ 1300 دولار، في الوقت الذي فرضت فيه واشنطن عقوبات على شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات، مما أضر بالتفاؤل في تحقيق انفراجة في التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0604 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1295.93 دولار للأوقية (الأونصة)، متحركا في نطاق محدود بنحو ثلاثة دولارات.

كما استقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1297.40 دولار للأوقية.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني “ما زال هناك الكثير من التوترات الكامنة (المحيطة بالعلاقات التجارية

الأمريكية الصينية) لذا قد يكون ذلك داعما للذهب”.

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وأضاف شارما أنه بينما قد تكون مكاسب الذهب محدودة بفعل توقعات بإجراء محادثات بين الولايات المتحدة والصين، فإن المعدن الأصفر سيظل يحوم في نطاق 1280-1310 دولارات.

وانخفضت الأسهم الآسيوية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عدة عقوبات على هواوي، بما يهدد بمزيد من توتر العلاقات التجارية،

ويمحو مكاسب محدودة أطلقتها أنباء عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لتأجيل تطبيق رسوم جمركية على واردات السيارات.

كما تأتي العقوبات بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إنه من المرجح أن يزور بكين لمواصلة محادثات مع نظرائه

الصينيين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.78 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1335.71 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 844.63 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 837.75 دولار في الجلسة السابقة.