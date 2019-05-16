شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود القطاعات القيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% رابحا 15.180 نقطة ليصل إلى مستوى 5596.64 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.42% رابحاً 25.450 نقطة ليصل إلى مستوى 6036.50 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% خاسراً 10.640 نقطة ليصل إلى مستوى 4742.20 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 12.95 مليون سهم بقيمة 3.4 مليون دينار كويتى عبر 577 صفقة.

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وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.78%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.44%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.22%

وجاء سهم "المدينة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.88%، تليه بترو جلف بنسبة 5.98%، ثم الأولى بنسبة 4.43%، فيما تصدر سهم "عربى قابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.09% ثم أسس بنسبة 7.77%، ثم سنرجى بنسبة 6.52%