ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعا بأسهم الاتصالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.87% رابحا 74 نقطة ليصل إلى مستوى 8554.70 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 17.8 مليون سهم بقيمة 439.5 مليون ريال، وارتفعت أسهم 96 شركة، فيما تراجعت 59 شركة. Advertisements وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.47، يليه البنوك بنسبة 1.24%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.93%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.50%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.37%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.36%.

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