شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسرا 0.42 نقطة ليصل إلى مستوى 1408.24، نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 402.8 ألف سهم، بقيمة قدرها 86.7 ألف دينار بحرينى.
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية.
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