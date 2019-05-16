شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسرا 0.42 نقطة ليصل إلى مستوى 1408.24، نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 402.8 ألف سهم، بقيمة قدرها 86.7 ألف دينار بحرينى.

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وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية.