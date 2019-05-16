شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود أسهم العقارات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37% رابحا 9.45 نقطة ليصل إلى مستوى 2593.19 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 46.2 مليون سهم محققة ما قيمته 53.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 781 صفقة ل27 سهما، وارتفع 15 سهما، فيما انخفضت 5 أسهم، واستقرت 7 أسهم .

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 5.37%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.13%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.15%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.84%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.46%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دى إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 6.49%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.91%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.04%، ثم شركة إعمار مولز بنسبة 1.65%.