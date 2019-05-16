الان تتابع أسعار النفط تواصل ارتفاعها في آسيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:

تواصل أسعار النفط ارتفاعها الخميس في آسيا بسبب الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط حيث استدعت الولايات المتحدة، في أوج توتر مع إيران، الأربعاء جميع موظفيها غير الأساسيين في العاملين في العراق بمغادرة هذا البلد.

وحوالى الساعة 03,45 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم حزيران/يونيو 37 سنتا ليبلغ سعره 62,39 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم تموز/يوليو، فقد ارتفع 35 سنتا إلى 72,12 دولارا.

وكانت أسعار النفط ارتفعت الأربعاء مع الإعلان عن زيادة في المخزونات الأميركية جاءت أقل من أرقام نشرت قبل يوم، بينما كان التوتر كبيرا في الشرق الأوسط.

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وأغلق برميل برنت في لندن الأربعاء على ارتفاع قدره 53 سنتا عن سعره الثلاثاء، بينما ربح برميل النفط الخفيف في نيويورك 24 سنتا.

وكانت الولايات المتحدة أمرت الأربعاء جميع موظفيها غير الأساسيين بمغادرة العراق، مشيرة إلى وجود “تهديد وشيك” تشكّله ميليشيات عراقية مرتبطة بإيران. ومع ذلك، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جديد إلى الحوار.

وكثّفت إدارة ترامب خلال الايام القليلة الماضية الضغوط على ايران وعززت وجودها العسكري في الخليج، مبررة ذلك بوجود استعدادات ايرانية لشن هجمات على مصالح اميركية في المنطقة.

وقال جيفري هالي المحلل في مجموعة “أواندا” للاستشارات المالية إن “التوتر في الشرق الأوسط ينعكس حاليا على أسواق النفط”.

أما زميله ألفونسو أيسبيرزا، فقد رأى أن “الاضطرابات في العرض كانت في الفترة الأخيرة العامل الأساسي الذي أدى إلى رفع الأسعار”، مشيرا إلى الاضطرابات الجيوسياسية في ليبيا وفنزويلا.