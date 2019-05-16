شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن تصنيع المنصات البحرية البترولية ومنشآت المياه العميقة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد المنصة البحرية هيكلًا ضخمًا لحفر الآبار النفطية والغازية، حيث تكون مزودة بمرافق تستخدم في استخراج النفط والغاز الطبيعي ومعالجتهما، وكذلك عمليات التخزين المؤقت للمنتجات البترولية.

وفيما يلى عدد من المعلومات المتعلقة بعملية تصنيع المنصات البحرية في مصر:

1- المنصة البحرية جزء متكامل لاستخراج الغاز والبترول من قاع البحر ورفعه للتسهيلات بفصل بعض المكونات وضخ الإنتاج بالخط البحري وصولا للمنطقة البرية.

2- يتم تثبيت المنصة البحرية بعمق 100 متر تحت قطاع البحر.

3- المنصة البحرية بأكملها تسمى رصيف بحري.

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4- تتضمن المنصة البحرية "دك "ويشمل على كل تسهيلات الإنتاج من أعمال مواسير وكهرباء وأجهزة واتصالات ووحدات تحكم وإطفاء.

5- كل مكونات تصنيع المنصات البحرية مصرية 100 %.

6- المنصة البحرية تضم انظمة اتصالات للتحكم عن طريق البر تعمل بشكل ذاتى "كنترول ذاتي" يتحكم في العمليات ذات انظمة متعددة وأنظمة أيضا لمواجه أي اخطار.

7- منصة حقل ظهر العملاق اسرع منصة حيث تم انجازها قبل الموعد المحدد بـ 6 أشهر.

8-تتضمن نماذج المنصات البحرية منشآت مهيأة لمبيت العمال بها .