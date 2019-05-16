كيف تتقدم لمبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل" فى 16 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل" هى مبادرة رئاسية تم إطلاقها على هامش معرض القاهرة الدولى للاتصالات منذ أكثر من عامين، وتستهدف تأهيل الكوادر المصرية الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا فى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، وتولت وزارة الاتصالات تنفيذ المبادرة من خلال مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

وتقدم ”الخليج 365” أبرز شروط المبادرة وأهدافها لتدريب الشباب وتحويل أفكارهم الى شركات:

توفر المبادرة منظومة تعليمية عالية الجودة مبنية على جهد تعاونى بين الجامعات المرموقة والشركات الرائدة، وإتاحتها على منصات التعلم الذاتى الرائدة عالمياً "MOOC".

إنشاء منصة للمتدربين تتضمن أفضل الدورات التدريبية المقدمة من أهم الجامعات والشركات على مستوى العالم ومنها جامعات "هارفرد" و"ستانفورد" و"إم آى تى".

توفير برامج تدريب من شركات فيسبوك وامازون وجوجل، إضافة الى التعاون مع أكبر 3 منصات للتعلم التكنولوجى على مستوى العالم وهم "إدكس وكورسيرا ويوداسيتى"، ومنهم اثنين متواجدين بـ"وادى السليكون" أكبر تجمع للشركات التكنولوجية العملاقة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

تتضمن المبادرة نحو 42 مسار تدريبى منهم تخصصات لتقنية "البلوك تشين" وأخرى للسيارات ذاتية القيادة وتخصصات للتسويق الإلكترونى والأمن السيبرانى وغيرها.

يتم التقدم للمبادرة عبر موقع مخصص يمكن الشباب الراغبين تسجيل بياناتهم الشخصية إلكترونياً وملء استمارة الالتحاق وتجهيز الأوراق اللازمة، واختيار القسم الراغب الالتحاق به.

يتم إجراء مقابلة شخصية فى النطاق الجغرافى بالمحافظة التى ينتمى لها المتدرب، وحال التأكد من صحة بياناته يتم قبوله وإرسال كلمة السر التى يدخل بها على الكورس وإرسال الأماكن التى يوجد بها المجموعات التعليمية التى يستطيع حضورها مرة كل أسبوعين.

يتوافر أقسام مختلفة تتناسب مع طلاب الجامعات أو أعضاء هيئة التدريس أو متخصصين بمجال تكنولوجيا المعلومات بأى شركة أو خريجين، كما هناك أقسام لرواد الأعمال وأصحاب الشركات والخريجين.

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منذ إطلاق المبادرة تقدم اليها نحو 15 ألفا و121 شابا من مختلف محافظات الجمهورية حتى الحدودية مثل الوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، وتم إجراء مقابلات شخصية معهم لاختيار الأفضل للالتحاق للمبادرة.

بلغ عدد خريجى المبادرة نحو 2087 بمعدل نحو 1050 متدربا فى العام.

بلغ حجم الإنفاق على المبادرة 31 مليون جنيه، إذ يصل متوسط تكلفة الطالب نحو 9 آلاف و400 جنيه.

تتحمل المبادرة التى ينفذها مركز الإبداع تكلفة التدريب بالكامل

توفر المبادرة بخلاف المنصة فصول دراسية وعددها 1019 فصلا تعليميا على مستوى الدولة بنظام التعليم المختلط فى جميع المحافظات ومنها المنيا وأسوان وسوهاج والمنوفية والقليوبية والجيزة والقاهرة والإسكندرية، بهدف توفير دورات تدريبية تسهم فى لقاء الشباب بعضهم ببعض فى نفس التخصص.

تتضمن برامج التعليم بالمبادرة وجود موجه للتعليم التكنولوجى يساعد الشباب على الإبداع وإنشاء شركات ناشئة حيث يتم توفير متخصصين على مستوى الدولة لتوفير التقنيات الحديثة فى كل تخصص والاستفادة منها فى عمل تطبيقات جديدة.

يتم توفير فرص عمل للخريجين بالشركات التى تحتاج تخصصات معينة من برامج المبادرة، حيث يتم إرسال السيرة الذاتية للخريجين بهذا الشأن للشركة التى تحتاج لهاذا التخصص فى المحافظة التى يتواجد بها المتدرب.

يحصل الشاب الموجود ضمن المبادرة على دورة مكثفة لمدة 6 شهور، وبعد اجتياز الدورة يحصل على شهادة معترف بها عالميا وعليها لوجو الجامعة المقدمة لكورس التدريب، وفى نفس الوقت يكون لديه فرصة كبيرة لاستكمال الدراسات العليا أيضا.

يستقبل موقع المبادرة نحو 200 شاب شهرياً، ويتم تخريج نحو 120 منهم، كما أنها قادرة على استقبال واستيعاب 1000 شاب شهرياً.