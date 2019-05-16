242 مليون درهم أرباح داماك العقارية في الربع الأول من 2019

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) ("داماك" أو "الشركة") اليوم نتائجها المالية للربع الأول من عام 2019. وسجلت الشركة إيرادات إجمالية بقيمة 896 مليون درهم إماراتي، وبلغت قيمة المبيعات المحجوزة للفترة ذاتها 1.2 مليار درهم إماراتي أعلى بنسبة 15% من القيمة التي تم تحقيقها خلال الربع الأخير من 2018، والتي بلغت مليار درهم إماراتي.

وبلغت قيمة الربح الإجمالي 242 مليون درهم إماراتي بهامش ربح بلغ 27%. وسجلت قيمة إجمالي أصول الشركة 25.5 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 25.2 مليار درهم إماراتي حتى 31 ديسمبر 2018. وبلغت قيمة الأرباح الصافية 31 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الحالي.

وحتى 31 مارس 2019، بلغت قيمة الدين العام 5 مليارات درهم إماراتي، فيما وصلت قيمة السيولة النقدية 6.6 مليار درهم إماراتي. وبلغت قيمة العقارات المُطوّرة 9.3 مليار درهم إماراتي بتغيير طفيف عن ديسمبر 2019. واستقرت قيمة حقوق المساهمين عند 14.1 مليار درهم إماراتي حتى 31 مارس 2019.

وتواصل الشركة عمليات التسليم المتواصلة لعقاراتها، حيث سلمت 743 شقة مفروشة في برج غالية الذي تتم إدارته بأسلوب متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وخلال نفس الفترة المالية المذكورة، منحت الشركة عقود تطوير بقيمة تخطّت 430 مليون درهم إماراتي، معظمها لمجموعة من المشاريع بمراحل مختلفة من الإنجاز.

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وقال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية: "لقد بدأنا هذا العام بقوة وبزيادة مبيعات بلغت 1.2 مليار درهم إماراتي. كما استمرينا بتوجهنا الحذر كي نضمن أننا قادرون على الاستفادة من الفرص الجديدة. وبدعم من السيولة النقدية الإيجابية المتوفرة لدينا، قمنا بتسديد صكوك بقيمة مليار درهم إماراتي، ونواصل الاستثمار بشكل مكثف في مجمعاتنا وسلاسة إدارة العمليات".

وأضاف: "بهذه المناسبة، أتقدم بالشكر إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة التي قادت بحكمتها عمليات تحويل الدولة إلى مركز عالمي للأعمال والابتكار. فبفضل جهود القيادة وطموحها وإجراءاتها الوقائية لمواجهة التغييرات العالمية تمكنّت الإمارات من مواصلة النمو والانتقال من نجاح إلى آخر".

وختم سجواني قائلاً: "نتقدم أيضاً بالشكر لكافة الموظفين والعملاء والشركاء والمساهمين وكل من شاركنا الالتزام بتحقيق رؤيتنا، وساهم معنا في تحويل داماك من بداياتها المتواضعة، إلى جهة تطوير عقاري قامت بتسليم أكثر من 25 ألف منزل".