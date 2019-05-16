شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أول 3 شركات عامة سيم طرحها فى البورصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط الحكومة لطرح العديد من شركات قطاع الأعمال العام ، إضافة إلى حصص عامة فى شركات تخضع للقانون 159 لسنة 1981 فى البورصة الفترة المقبلة.
تعرف على أسماء وتفاصيل ومعلومات أسهم أول 3 شركات ستطرح على مرحلتين.
1- شركة أبو قير للأسمدة ، تأسست بتاريخ 1976 سيتم طرح حصة تتراوح من 20 إلى 30% ويصل إجمإلى الأسهم المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة نحو 1261875720 سهما برأس مال 189281358000 بنسبة 100%.
2- الإسكندرية لتداول الحاويات تأسست الشركة سنة 1984 سيتم طرح 20% ، عدد أسهم الشركة الحالي 1,489,753,400 ، برأس مال 44,876,700.00 جنيه.
3 - شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ، تأسست الشركة عام 1906، ويصل عدد أسهم الشركة الحإلى نحو 445,028,400 ،ورأس المال يبلغ 111,257,100.00. وسيتم طرح 32% منها.
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