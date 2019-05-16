نظام الإقامة المميزة لا يزاحم السعوديين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سيعزز نظام الإقامة المميزة من التنافسية وسيمكن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية بما لا يزاحم السعوديين كما يحد من التستر، وفق ما صرح به وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، إثر صدور قرار مجلس الوزراء مساء أمس الأول بالموافقة على نظام الإقامة المميزة.

ويعكف مركز الإقامة المميزة على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوما لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي على إقامة مميزة.

وفيما أشار القصبي إلى أن نسبة التستر في المملكة زادت 46% في الربع الأول، أوضح أن النظام الجديد سيمكن بعض الإخوة غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفق الأنظمة الموجودة في المملكة وسيمكنهم من معاملاتهم واستثماراتهم وشراء العقار السكني والتجاري والصناعي.

وقال «يكون واضحا أمام المجتمع التجاري هذا المستثمر ونحد من التستر ونحد من هذا الاقتصاد الخفي ويعيننا لبناء اقتصاد حقيقي واقعي وأيضا هذه ممارسة عالمية في كل أنحاء العالم».

وأضاف «المملكة تستهدف نوعية معينة من المستثمرين ونوعية معينة من حاملي هذه الإقامة لتمكنهم لإضافة نوعية بما لا يزاحم أبناء وبنات الوطن السعوديين وبالتالي يكون إضافة نوعية للبلد بإذن الله».

في السياق نفسه قال المركز «إنفاذا لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الإقامة المميزة، وقيام مركز الإقامة المميزة بالإجراءات والخطوات اللازمة لتطبيق النظام، فإن المركز يعكف حاليا على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوما لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي، سواء كان مقيما داخل المملكة أو قادما من الخارج، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة».

وأشار المركز، الذي يعد الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالإقامة المميزة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بإشراف لجنة وزارية، إلى أنه سيتم الإعلان تباعا عن التفاصيل المتصلة باللائحة التنفيذية، وآلية استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، ووسائل التواصل معه ومراكز العمل التابعة له.

الإقامة المميزة:

نظام يمنح غير السعوديين مزايا خاصة منها ممارسة الأعمال التجارية، وامتلاك العقار ووسائل النقل وغير ذلك، إضافة إلى حرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا دون الحاجة لموافقة الكفيل، وذلك مقابل دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.

ينقسم إلى قسمين:

- إقامة دائمة

- إقامة موقتة لمدة سنة قابلة للتجديد

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مزايا للمقيم:

- الإقامة مع أسرته

- استصدار زيارة للأقارب

- استقدام العمالة

- امتلاك العقار

- امتلاك وسائل النقل

- ممارسة الأعمال التجارية

فوائد للمملكة:

- جذب الاستثمارات

- تعزيز التنافسية

- تعزيز الإيرادات العامة

- استقطاب كفاءات نوعية

- الحد من التستر

- تقليل تحويلات الأجانب