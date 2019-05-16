شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. تعرف على أكبر 5 دول تستورد المنتجات المصرية وأهم السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت 5 دول بالعالم، على نحو 32% من إجمالى الصادرات المصرية خلال أول شهرين من العام الجارى "يناير وفبراير 2019"، حيث تعد تلك الدول أكبر 5 دول تستورد المنتجات المصرية.

وبحسب أحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن جهاز الإحصاء لأول شهرين من العام الجارى، ننشر أهم 7 معلومات عن أكبر 5 دول تستورد من مصر وأهم السلع والمنتجات المصدرة إليها.

1- تتمثل أكبر 5 دول تصدر مصر إليها فى: "تركيا، الإمارات، أمريكا، السعودية، الهند".

2- بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية لتلك الدول 1.518 مليار دولار.

3- شكلت الصادرات لتلك الدول 31.6% من إجمالى صادرات مصر فى الفترة المذكورة من 2019.

4- تعد تركيا والإمارات الأعلى استيرادا من مصر على مستوى الدول الخمس المذكورة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

5- ارتفعت صادرات مصر لتلك الدول خلال الفترة المشار إليها من 2019، مقارنة بمثيلتها من 2018، بنسبة 2.7%.

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6- بلغت قيمة الزيادة فى صادرات مصر للدول الخمس، 40.096 مليون دولار.

7- القطن والوقود والملابس والفواكه والأسمدة والزيوت العطرية، أهم السلع التى تستوردها الدول الخمس من مصر.

يذكر أن إجمالى الصادرات المصرية خلال الشهرين الأولى من العام الجارى، بلغ 4.807 مليار دولار، مقابل 4.859 مليار دولار فى الفترة المماثلة من 2018، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 1.1%.