شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في اجتماع مجلس إدارة مبادرة سمارت أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت مصر في اجتماع مجلس إدارة مبادرة سمارت افريقية smart Africa الذي عقد في إطار فعاليات قمة "تحول أفريقيا ٢٠١٩" التي تستضيفها العاصمة الرواندية كيجالي؛ حيث تهدف المبادرة إلى استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل دفع سبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية، ومواجهة تحديات التنمية المستدامة في بلدان القارة.

ويتكون المجلس من رؤساء جمهوريات الدول الأعضاء وممثلي رؤساء الدول في المبادرة، وخلال الاجتماع الذي عقد برئاسة بول كاجامي رئيس دولة رواندا تم استعراض الخطة الاستراتيجية للمبادرة خلال 3 سنوات، وأهم المشروعات الرائدة التي يتم تنفيذها في هذا الصدد، وذلك في اطار السعي نحو تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق المناقشة، إلى مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية والتي اطلقتها مصر بهدف تنمية القدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وإفريقى على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة فى هذا المجال.

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والتقى وفد وزارة الاتصالات بـ"كلود إسحاق" دى وزير الاقتصاد الرقمي والبريد بدولة كوت ديفوار، حيث تناول اللقاء بحث تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ خاصة في مجالات التحول الرقمي، والأمن السيبراني، وإنشاء المناطق التكنولوجية، وتطوير وبناء القدرات التكنولوجية.

، كما عقد لقاءا مع ممثلي شركة بابيليون المتخصصة في تقنية الذكاء الاصطناعي حيث تناول اللقاء استعراض المنظومة الرقمية التي تنفذها الشركة في التواصل والتشخيص والعلاج؛ ولقاءا اخرا مع ممثلي هيئة رواندا لمجتمع المعلومات..

يشار انه تعقد فعاليات قمة " تحول افريقيا 2019" في الفترة من 14 إلى 17 مايو تحت شعار "نحو تعزيز التحول الرقمي في أفريقيا" وذلك بحضور أكثر من 4000 مشارك ومتخصص من رؤساء الدول والحكومات ومفوضي لجنة النطاق العريض بالأمم المتحدة وعدد من الوزراء المعنيين ونخبة من مسؤولي القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى عدد من ممثلي المنظمات الدولية وقادة الصناعة والمستثمرين ورواد الأعمال والمبدعين من الشباب والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية..