شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة هشام طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفق بيانات الشركات الواردة بالبورصة ، فان مجموعة طلعت مصطفى تعد أكبر شركة قطاع خاص تمتلك اراضي في مصر ، كما انها تعتبر اكبر شركة في مصر والمنطقة من حيث حجم التسليمات للوحدات السكنية

واحتلت مجموعة هشام طلعت مصطفى التي يرأسها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ، المرتبة الأولى بحصة نحو 45.4 مليون متر مربع. فتبلغ مساحة مشروع مدينتي 33.6 مليون متر، بالإضافة إلى مشروع الرحاب على مساحة 4.5 مليون متر، ثم مشروع بورت وفنيس مرسى علم 3.3 مليون متر.

كما تبلغ مساحة مشروع سيليا العاصمة الإدارية، أحدث المشروعات التي أطلقها المطور العقاري هشام طلعت مصطفى 2.1 مليون متر، وامتداد فورسيزونز شرم الشيخ 957 ألف متر، وامتداد الربوة الشيخ زايد 819 ألف متر ، وتقدر قيمة الاراضى التى تمتلكها مجموعة هشام طلعت مصطفى بـ 41.7 مليار جنيه، وهو ايضا ما يجعلها فى المركز الأول بين الشركات العقارية من حيث قيمة محفظة الاراضى.

ويتمتع المطور العقاري هشام طلعت مصطفى بسجل حافل في سرعة انجاز المشروعات مهما كانت ضخامتها، والثقة الكبيرة التي اكتسبها بسبب ما قدمه للسوق العقاري.

وتعد "طلعت مصطفى" مجموعة رائدة في القطاع العقاري المصري، تمكنت خلال العشرين عاما الماضية من إعادة تشكيل المشهد العقاري في مصر، مع التركيز بشكل خاص على تطوير متكامل للمجتمعات المحلية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، مشاريع العقارات والضيافة متعددة الاستخدامات في مدن مصر الرئيسية.

ولدى المجموعة التي يقودها هشام طلعت مصطفى سجل حافل في إنشاء مجتمعات كبيرة ونابضة بالحياة ومتنوعة، وتوفير مساكن عالية الجودة، بها كل وسائل الراحة الرائعة.

وتسبب الأداء الراقي لمجموعة طلعت مصطفى وتجربتها التي لا مثيل لها في التخطيط والتنفيذ والإدارة والصيانة لفرض اتجاهات جديدة ومعايير أعلى للمشروعات العقارية في مصر، كما ساهمت بشكل كبير في النمو الاقتصادي المستدام وتحسين نوعية الحياة للمجتمعات المحلية.