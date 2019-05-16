جمارك دبي تبحث تطوير تجارة الخضار والفواكه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”.



ترأس أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، اجتماعاً عقدته الدائرة مع مجلسها الاستشاري، خصص لمتابعة تطور التعاون والتنسيق مع مجموعة تجار الخضار والفواكه إحدى مجموعات التجارة والأعمال التي يتشكل منها المجلس الاستشاري لجمارك دبي، وحضر الاجتماع المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إضافة إلى ممثلين عن موانئ دبي العالمية وغرفة دبي وبلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي ودبي التجارية؛ حيث جرى خلال الاجتماع بحث تطوير الخدمات المقدمة لتجار شركات قطاع تجارة الخضار والفواكه؛ لتمكينهم من معالجة التحديات التي تواجههم وتحويلها إلى إنجازات جديدة تدعم تميز دبي في تطوير كافة قطاعاتها التجارية.

وتم خلال الاجتماع عرض عدة مقترحات؛ لتطوير آليات التعاون والتنسيق مع قطاع تجارة الخضار والفواكه؛ لضمان تحقيق أفضل النتائج التي تمكن القطاع من تطوير تجارته، مستفيداً من المزايا الاستثنائية التي توفرها دبي على صعيد تطوير البنية التحتية وجاهزية الخدمات اللوجستية بالغة التطور لخدمة مختلف القطاعات التجارية.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: نحرص على تعزيز العمل المشترك مع الجهات الحكومية المختلفة؛ من خلال تطوير التعاون والتنسيق مع مجموعات التجارة والأعمال الممثلة في المجلس الاستشاري لجمارك دبي، وتعمل الجهات الحكومية على تذليل أية عقبات تواجه التجار والشركات؛ لضمان استفادتهم القصوى من الخدمات التي نواصل الارتقاء بمستواها باستمرار باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، ما يمكننا من تخفيف الأعباء والتكاليف على القطاعات التجارية؛ لترسيخ موقع دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد وتعزيز تنوع قدراتها الاقتصادية؛ من خلال دعم نمو التجارة والاستثمار.