نتائج الشركات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **زادت أرباح «مجموعة الشارقة» إلى 19.23 مليون درهم في الربع الأول، مقارنة بنحو 1.27 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2018.
**زادت أرباح «البحيرة الوطنية للتأمين» إلى 19.14 مليون درهم في الربع الأول، مقارنة بنحو 18.65 مليون في الفترة نفسها العام الماضي
**صعدت أرباح «الجرافات الوطنية البحرية» الربعية إلى 17.54 مليون درهم، مقارنة بنحو 14.18 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
**وصلت أرباح «العين الأهلية للتأمين» إلى 14.62 مليون درهم، مقارنة بنحو 15.1 مليون في الفترة نفسها من 2018.
**ارتفعت أرباح «الفجيرة الوطنية للتأمين» الربعية إلى 12.8 مليون درهم مقارنة بنحو 9.49 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
**زادت أرباح «الاتحاد للتامين» إلى 10.5 مليون درهم، مقارنة بنحو 4.17 مليون في الربع الأول لعام 2018.
**انخفضت أرباح «الشارقة للتأمين» الفصلية إلى 4.18 مليون درهم مقارنة ب 8.17 مليون العام الماضي.
**سجلت «الصقر الوطنية للتأمين» أرباحاً صافية 6.4 مليون درهم، مقارنة مع 9.87 مليون درهم في الربع الأول من عام 2018.
**سجلت «دار التكافل» أرباحاً صافية 2.13 مليون درهم، مقارنة مع 3.07 مليون درهم في الربع الأول من عام 2018.
**سجلت «الإمارات للمرطبات» خسائر 3.4 مليون درهم، مقارنة مع خسائر 1.98 مليون درهم في الربع الأول 2018.
**ارتفع صافي أرباح «الأغذية المتحدة» إلى 6.24 مليون درهم، مقارنة مع 5.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2018.
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