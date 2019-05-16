الشرقي يطلع على استراتيجيات عمل «الطاقة والصناعة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة.

واطلع سموه - خلال اللقاء - على استراتيجيات عمل وزارة الطاقة والصناعة وخطط عملها في إمارة الفجيرة ومشاريعها في قطاعي الطاقة والصناعة وحجم الدور الذي تلعبه تلك المشاريع في الاقتصاد الوطني، وأشاد بنجاح وزارة الطاقة والصناعة في جذب استثمارات متنوعة تتعلق بصناعة النفط وفي مقدمتها مشاريع الطاقة المتجددة.

من جانبه تقدم وزير الطاقة والصناعة بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، للدعم الكبير الذي يوليه سموه لعمل الوزارة، التي تحرص على الاستثمار بالطاقات الإماراتية والابتكار في تنفيذ خطط عملها.

رافق الوزير خلال الزيارة وفد ضم محمد محمد صالح المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وعدداً من كبار مديري الوزارة.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة والمهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية. (وام)