«ترايد فلو» توقع مذكرة مع «ترايد أسيتس»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس عن تعاونه مع منصّة «ترايد أسيتس»، أول سوق إلكتروني للمصارف مدعوم بتكنولوجيا البلوك تشين مخصص لتوفير التمويل التجاري.

وبموجب تعاونها مع منصة «ترايد فلو»، المنصة المخصصة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة تتمثل مهمتها في تسجيل حيازة وملكية السلع المخزنة في منشآت التخزين بدولة الإمارات، ستتمكن منصّة «ترايد آسيتس» من الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين من المؤسسات التي تتطلع إلى الحد من المخاطر عند تنفيذ معاملات التمويل التجارية الرئيسية والثانوية. وسيقدم مركز دبي للسلع المتعددة أشكال الدعم الاستراتيجي كافة لمنصّة «ترايد آسيتس» من خلال جذب العملاء المحتملين وتطوير أعمالها إلى جانب مساندتها في رصد الشركاء الماليين المحتملين ممن تتوافر لديهم الشروط المؤهلة.

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