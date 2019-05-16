1.5 مليون معاملة رد ضريبة للسياح إلكترونياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن معدلات استجابة قطاعات الأعمال للقوانين والإجراءات الضريبية، تشهد ارتفاعاً مطرداً ومتسارعاً، مع تسجيل نسب التزام جيدة من قبل الخاضعين للضريبة، مرجعاً ذلك إلى سلاسة ومرونة الإجراءات والآليات التي تطبقها الهيئة، والتي تتميز بالبساطة والوضوح؛ من خلال أنظمة إلكترونية بالكامل بلا تعاملات ورقية؛ حيث تعد الأحدث من نوعها عالمياً، في ظل بيئة تشريعية متطورة، تم توفيرها بما يتوافق مع أفضل المعايير المتبعة في هذا المجال.

وأضاف في بيان صحفي أصدرته الهيئة بمناسبة مرور 500 يوم على تطبيق ضريبة القيمة المضافة - التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من بداية عام 2018 بنسبة 5٪ على توريد معظم السلع والخدمات - أن التحسن الملحوظ بمعدل الالتزام؛ يرجع إلى سهولة الخطوات التي توفرها الهيئة، لتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة؛ من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة؛ عبر الموقع الرسمي للهيئة، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، والذي يتيح آليات دفع متنوعة ومرنة، إضافة إلى توفير المعلومات والإرشادات الكافية؛ لتعزيز الوعي الضريبي.

قال البستاني : إنه في إطار جهود الهيئة لإدارة، وتحصيل، وتنفيذ الضرائب الاتحادية بإجراءات تتميز بالشفافية، والسهولة؛ تم إطلاق آليات متعددة لرد الضريبة للفئات المؤهلة قانوناً لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، ومن بينها: النظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح، مشيراً إلى أن إجمالي عدد معاملات رد الضريبة للسياح بلغ مليوناً و460.3 ألف معاملة منذ بدء تطبيق النظام في نوفمبر/‏‏‏تشرين الثاني الماضي؛ حيث حظي النظام بمعدلات رضا مرتفعة، وإشادة من السياح المستخدمين له، ويعد الأحدث من نوعه عالمياً، ويتميز بسرعة إنجاز طلبات الاسترداد وسهولة الإجراءات ووضوحها، فيقدر معدل عدد معاملات رد الضريبة للسياح بنحو 8.11 ألف معاملة يومياً.

وأكد نجاح آلية استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة من قبل مواطني الدولة التي تعمل بكفاءة مرتفعة، موضحاً: إن الهيئة أصدرت دليلاً إرشادياً عبر موقعها الإلكتروني يقدم شرحاً شاملاً مبسطاً لهذه الآلية.

ضريبة مساكن المواطنين

وقال خالد البستاني: «استفاد العديد من المواطنين من آلية استرداد الضريبة عن بناء مساكنهم الجديدة التي تتميز بإجراءات إلكترونية مبسطة وواضحة، فقد تم استلام أكثر من 800 طلب عبر هذه الآلية، وتم اعتماد 375 طلباً من قبل مواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية بلغت 14.74 مليون درهم، بينما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطلبات الأخرى المقدمة للهيئة؛ وذلك تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم».

وأضاف: «بدأت الهيئة كذلك اعتباراً من شهر إبريل/‏‏‏نيسان الماضي تطبيق آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة، وتلقينا بالفعل عدداً من طلبات الاسترداد المتعلقة بعام 2018 للأعمال الأجنبية؛ حيث تقضي هذه الآلية بإرجاع الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أي شخص غير مقيم في الدولة أو إحدى الدول المطبقة يمارس الأعمال وغير خاضع للضريبة؛ وذلك للدول التي ترد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الإماراتية الزائرة لديها؛ حيث تتم المعاملة بالمثل برد الضريبة للأعمال الزائرة للإمارات من تلك الدول».

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توفير موارد مستدامة

وقال خالد علي البستاني: «تمكنت الهيئة الاتحادية للضرائب من تحقيق إنجازات كبيرة في فترة زمنية قصيرة نسبياً، ضمن خطتها الاستراتيجية والتشغيلية؛ الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات لقطاعات الأعمال في مجال إدارة، وتحصيل، وتنفيذ الضرائب الاتحادية بإجراءات تتميز بالكفاءة والمرونة، وتحقيق أهداف النظام الضريبي؛ الرامية إلى توسيع قاعدة تنويع مصادر الدخل؛ من خلال توفير موارد مستدامة للأجيال القادمة لتمويل المشاريع الاستراتيجية؛ مثل: تطوير البنى التحتية، وتقديم المزيد من الخدمات العامة الراقية لكافة المواطنين والمقيمين».

وأضاف: «بتوجيهات القيادة الرشيدة باعتبار الابتكار أحد أهم دعائم العمل الحكومي وأسلوب حياة، حرصت الهيئة منذ انطلاق أعمالها على تطبيق نظام ضريبي متوازن يعتمد على أنظمة إلكترونية بالكامل من دون أية تعاملات ورقية؛ وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة».

وذكر: «في ظل النتائج الإيجابية والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، أصبح النظام الضريبي الإماراتي نموذجاً يحتذى به؛ نظراً لاعتماده على تشجيع الامتثال الذاتي والطوعي للأعمال بإجراءات إلكترونية ميسرة وسريعة، فحظي النظام بإشادة العديد من الخبراء والجهات الرسمية محلياً وإقليمياً ودولياً»

وقال خالد البستاني: «تمكنت الهيئة من توفير الآليات المناسبة؛ لتطبيق التشريعات الضريبية المتكاملة التي صدرت وحددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافعي الضرائب بما أسهم في توفير بيئة مثالية تستند إلى أعلى معايير الحوكمة والشفافية، مما أدى إلى إدارة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل سلس، وكان تأثير الضريبة قصير الأمد، وأكدت التقارير أن هذا التأثير بدأ في التلاشي تدريجياً».

وأكد أن الهيئة تواصل جهودها للتطوير المستمر للنظام الضريبي وتشجيع الامتثال، ومكافحة التهرب الضريبي.

300 ألف مسجل

أشارالبستاني إلى أن عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة تجاوز 300 ألف مسجل من الشركات والأفراد والمجموعات الضريبية، مؤكداً حرص الهيئة على التفاعل المستمر مع كافة المعنيين بالنظام الضريبي، فقد تجاوز عدد الاستفسارات التي تمت الإجابة عنها عبر مركز الاتصال بالهيئة الاتحادية للضرائب 405 آلاف استفسار هاتفي حول النظام الضريبي، كما تمت الإجابة عن أكثر من 165 ألف استفسار عبر البريد الإلكتروني، ليتخطى إجمالي عدد الاستفسارات التي أجابت عنها الهيئة خلال 500 يوم النصف مليون استفسار فبلغ العدد الإجمالي أكثر من 570 ألف استفسار هاتفي وإلكتروني، فيما تشهد قاعدة المتعاملين بالنظام توسعاً مطرداً، فتم اعتماد 123 شركة شحن وتخليص، كما ارتفع عدد الوكلاء الضريبين المعتمدين إلى 357 وكيلاً ضريبياً، واعتمدت الهيئة 28 مزوداً لأنظمة المحاسبة الضريبية.