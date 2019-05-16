شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 70% من «أبراج سباركل» بـ 750 مليوناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «تبيان» عن بيع أكثر من 70٪ من أحدث مشاريعها أبراج سباركل في منطقة مرسى دبي «دبي مارينا» بالتزامن مع استعدادها لبدء عملية التسليم، حيث وصلت قيمتها إلى 750 مليون درهم.

وقال محمد فرج، المدير الإداري لدى شركة تبيان للتطوير العقاري: «تمكنا من بيع 265 شقة ليتبقى الآن نحو 100 شقة فقط متاحة للبيع في أبراج سباركل. إن أبرز ما ميز عملية البيع خلال الفترة الماضية التنوع الكبير بين جنسيات المستثمرين والمستخدمين النهائيين، الذين توزعوا على دول مختلفة من كافة أنحاء العالم .

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