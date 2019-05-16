ترامب : الحرب التجارية مع الصين «شجار صغير»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب التجارية المتصاعدة حدّتها بين بلاده والصين بأنها عبارة عن «شجار صغير»، مؤكّداً أنّه ما زال بإمكان البلدين التوصّل إلى اتّفاق يضع حدّاً لها.

وقال ترامب قبيل مغادرته واشنطن إلى لويزيانا، إنّ «الصينيين يريدون إبرام اتفاق. هذا أمر يمكن القيام به».

وإذ شدّد على متانة الاقتصاد الأمريكي، جدّد ترامب تأكيد أنّه لن يقبل سوى بـ«صفقة جيدة» أو لا شيء على الإطلاق.

لا يكفّ الرئيس الأمريكي عن الإشادة بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارته على صادرات صينية وردّت عليها بكين بخطوة مماثلة، مؤكّداً أنّ هذه الرسوم تملأ خزينة الدولة، على الرّغم من أنّ المستوردين والمستهلكين الأمريكيين هم في النهاية من يدفعون هذه الزيادة.

وردّاً على سؤال عن الأثر السلبي لهذه الرسوم على بعض الشركات الأمريكية، دعا ترامب هذه الشركات إلى الاستعاضة عن البضائع الصينية بأخرى من «خارج الصين، أو يمكنهم - وهذه هي الفكرة حقاً - الإنتاج في الولايات المتحدة».

وأضاف: «نحن نربح دوماً» في النزاعات.

وأتى تصريح ترامب بعيد محاولته طمأنة المزارعين الأمريكيين إلى أنّهم «سيكونون من بين أكبر المستفيدين» من الحرب التجارية مع الصين، على الرّغم من أنّهم يدفعون حالياً ثمن الإجراءات الانتقامية الصينية.

والاثنين أعلنت الصين أنها ستزيد الرسوم الجمركية بشكل كبير على آلاف السلع الزراعية والصناعية الأمريكية رداً على قرار ترامب الأسبوع الماضي زيادة الرسوم الجمركية على مئات مليارات الدولارات من السلع الصينية إلى أكثر من الضعف.

وكتب ترامب على «تويتر» «المزارعون الوطنيون العظماء سيكونون من أكبر المستفيدين مما يحدث الآن».

وأضاف: «نأمل في أن تواصل الصين شراء منتجاتنا الزراعية الرائعة والأفضل؛ ولكن إذا لم يحدث ذلك فستقوم بلادكم بتعويض الفرق استناداً إلى مشتريات الصين المرتفعة جداً».

ومنذ العام الماضي أضرّت الحرب التجارية بشكل كبير بالصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين، وأثّرت في القطاع الصناعي في البلدين.

وقدّمت إدارة ترامب خلال العام الماضي 12 مليار دولار للمزارعين الأمريكيين كتعويضات، ووعدت بفعل المزيد باستخدام عائدات من الرسوم الجديدة التي قال ترامب، خطأ، إنّ الصين هي التي تتكبّدها ولا يتكبدها أي من المستوردين والمستهلكين الأمريكيين.

وكان ترامب شنّ الحرب التجارية العام الماضي؛ لإجبار الصين على القيام بإصلاحات اقتصادية كبيرة وخفض العجز التجاري الهائل بين البلدين.

من جهته، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أمس، أنه «ليس هناك صراع حضارات» وسط التوتر مع الولايات المتحدة وقلق حول تصاعد قوة الصين، مندداً بنظرية التفوق العرقي.

ويأتي ذلك بعدما وصف مسؤول أمريكي كبير الشهر الماضي التنافس بين الصين والولايات المتحدة بأنه «صراع مع حضارة مختلفة فعلياً وأيديولوجية مختلفة».

وقال كيرون سكينر مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية أمام منتدى أمني بأن الصين كانت أول «قوة كبرى منافسة ليست قوقازية» للولايات المتحدة، واضعاً الخلاف في إطار عرقي.

وقال الرئيس الصيني في حفل افتتاح مؤتمر حوار الحضارات الآسيوية في بكين «الاعتقاد بأن عرق وثقافة طرف ما، هما أسمى والإصرار على تغيير أو حتى استبدال حضارات أخرى هو أمر تافه في مفهومه وكارثي في ممارسته».

وأضاف: «ليس هناك أي صراع بين مختلف الحضارات، نحن فقط بحاجة للنظر لتثمين جمالية كل الحضارات» من دون أن يذكر الولايات المتحدة.

ويخوض البلدان تنافساً على النفوذ العالمي مع التوتر الدبلوماسي والاقتصادي الذي يشمل المساعدات العسكرية الأمريكية إلى تايوان والانتقادات لمشروع الصين «الحزام والطريق» للبنى التحتية العالمية.

كما أثار نفوذ الصين المتزايد قلقاً في آسيا وخصوصاً مع مواصلتها المطالبة بجزر في منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها وبحر الصين الشرقي.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الصينية، أمس، إن الولايات المتحدة تُعَّرف النزاع بين البلدين بشأن التجارة بأنه حرب تجارية، وإن الصين إنما اتخذت خطوات دفاعاً عن النفس.

وردت تلك التصريحات على لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية قنج شوانج خلال إيجاز صحفي يومي في بكين.

وأضافت الوزارة إنها تأمل في أن تتوقف الولايات المتحدة عن استخدام الأمن القومي كذريعة، وأن تخلق بيئة عادلة للشركات الصينية.

وقال قنج: إن الولايات المتحدة أساءت لبعض الوقت استخدام نفوذها لتشويه سمعة الشركات الصينية، مضيفاً: إن ذلك ليس عملاً شريفاً.