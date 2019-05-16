شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة الرئيس التنفيذي لصندوق أبراج للرعاية الصحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت مذكرة داخلية اطلعت عليها «رويترز» استقالة خوار مان، الرئيس التنفيذي لصندوق أبراج للرعاية الصحية، من منصبه، ساعياً وراء فرص جديدة، مضيفةً أن أندرو كوري، سيتولى إدارة الأنشطة اليومية للصندوق. وأوضحت المذكرة أنه يجري حالياً البحث عن بديل لخوار، وسيتم إعلام الموظفين فور إيجاد المرشح للمنصب. (رويترز)

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