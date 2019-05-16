جني أرباح سريع للأسهم.. وانحسار مستويات السيولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تعرضت العديد من الأسهم المحلية، أمس، إلى عمليات جني أرباح سريعة، ضغطت على مؤشر سوق دبي بتراجعه 1.12%، فيما واصل مؤشر سوق أبوظبي التراجع بنسبة 0.52%، تحت وطأة نزول «أبوظبي الأول»، و«اتصالات»، وانحسار السيولة إلى أقل من 500 مليون درهم.

تباينت توجهات الأجانب (غير العرب) في الأسواق، مع الاتجاه نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار بلغ 11 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهوا نحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 144 مليوناً محصلة بيع.

وسجلت الأسهم سيولة بقيمة 450.8 مليون درهم، منها 163 مليون درهم في دبي، و287.8 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 179.25 مليون سهم، توزعت بواقع 131.45 مليون سهم في دبي، و47.8 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 54 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 33 شركة، وجاء ذلك من خلال 4246 صفقة.

وتحول مؤشر سوق دبي للهبوط بنسبة 1.12% عند مستوى 2583.74 نقطة، متأثراً بنزول أسهم البنوك والعقار والنقل والسلع والاستثمار.

ونزل قطاع العقار بنسبة 2.08% مع نزول «إعمار العقارية» 2.29%، و«إعمار للتطوير» 1.6%، و«الاتحاد العقارية» 3.33%، و«أرابتك» 7.03%، و«داماك» 2.9%، و«ديار» 1.32%.

وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.96% مع هبوط سهم «دبي الإسلامي» 2.34%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» من دون تغيير.

وانخفض قطاع الاستثمار 3.3% نتيجة انخفاض «دبي للاستثمار» 3.17%، و«سوق دبي المالي» 4.66%، و«شعاع كابيتال» 0.71%.

وهبط قطاع النقل 0.17% بفعل هبوط «العربية للطيران» 0.5%، أمام استقرار «أرامكس» وارتفع «الخليج للملاحة» 0.37%.

من جهته، نزل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.52% إلى 4777 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة.

وتراجع قطاع البنوك 0.26% بضغط من تراجع «أبوظبي الأول» 0.57%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.45%، أمام ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.81%.

ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.89% بعد تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما تراجع قطاع العقار 2.33% متأثراً بنزول«الدار» 2.34%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.09%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.74% بعد نزول «إشراق» 0.73%، و«الواحة كابيتال» 0.85%.

وهبط قطاع الطاقة بنسبة 1.43% بعد هبوط «دانة غاز» 1.98%، و«أدنوك للتوزيع» 1.11%.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات بقيمة 25.2 مليون درهم، مغلقاً عند 5 دراهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 21.86 مليون درهم، ليغلق عند 4.27 درهم، ثم سهم «إعمار مولز» بسيولة بقيمة 19.7 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 1.82 درهم.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 161 مليون درهم، وأغلق عند 14 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 43.3 مليون درهم، ليغلق عند 8.72 درهم، تلاه سهم «ريم للاستثمار» بسيولة ب38.5 مليون درهم، منخفضاً 1.32% إلى 15 درهم.

وسجل سهم «أمانات» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بنسبة 9.43% مغلقاً عند درهم واحد، وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم، «أرابتك»، وانخفض بنسبة 7.03% ليغلق عند 1.72 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي، سهم «رأس الخيمة العقارية» وارتفع بنسبة 7.45% إلى 0.64 درهم، وعلى العكس، انخفض سهم «مجموعة الشارقة» 9.47% إلى 0.86 درهم.

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 133.34 مليون درهم محصلة شراء، منها 20.4 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و112.89 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 133.34 مليون درهم محصلة بيع، منها 132.8 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و535 ألف درهم محصلة بيع العرب.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم «إعمار مولز» و«الاتحاد العقارية» و«الدار» و«العربية للطيران»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم «دانة غاز»، و«جي إف إتش»، و«رأس الخيمة العقارية».

واتجهت المحافظ الاستثمارية في سوق أبوظبي نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 15 مليون درهم محصلة بيع، بينما اتجهت في دبي نحو الاستقرار بعد أن بلغ إجمالي قيمة الشراء 87.95 مليون درهم، في مقابل إجمالي بيع بالقيمة ذاتها.