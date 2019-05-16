«فوربس»: «إكسبو 2020» يوفر فرصاً كبيرة لدبي صاحبة المركز الأهم في المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: وائل بدر الدين



تساءلت مجلة «فوربس» الأمريكية في مقال مطول عن إمكانية نجاح دبي في استضافة معرض إكسبو 2020، والذي سيكون الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وقالت المجلة، إن دبي استطاعت بما تمتلكه من إمكانات وبنى تحتية متطورة، انتزاع حق استضافة الفعالية العالمية من الدول والمناطق التي تسيّدتها في السابق، مثل القارة الأوروبية وأمريكا الشمالية ودول جنوب شرق آسيا.

وأضافت المجلة أنه وبعد أن وصف مراقبون إكسبو 2015 الذي استضافته مدينة ميلانو الإيطالية، بخيبة الأمل الكبيرة، فإن الآمال معقودة الآن على دبي لتعويض تلك الخيبة، حيث أكدت أن المدينة تمتلك سجلاً حافلاً في إنشاء الفعاليات التي تستقطب الناس من جميع أنحاء العالم، وذلك بحكم كونها المركز التجاري والمالي الأهم في المنطقة، فضلاً عن أن تطور البنى التحتية الخاصة بقطاع النقل فيها عزز من مكانتها كوجهة عالمية للخدمات والتعاملات المالية.

وبالحديث عن الفرص الاقتصادية والمالية التي ستوفرها استضافة دبي لإكسبو 2020، قال التقرير إن الفعالية ستعزز من سمعة المدينة كوجهة عالمية للأعمال، إضافة إلى الفرص المالية الكبيرة التي ستوفرها؛ إذ أشارت إلى أنها ستضخ نحو 33 مليار دولار في اقتصادها المحلي، وستخلق نحو 50 ألف وظيفة دائمة، وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية التي أجرتها مؤسسة «إيرنست آند يونج» بالتعاون مع السلطات المحلية.

وكانت «إيرنست آند يونج» قد أجرت دراسة شاملة حول الأثر الاقتصادي والمالي لاستضافة دبي للفعالية، وقسمت الآثار إلى ثلاث مراحل، أولها فترة السنوات السبع السابقة للمعرض، والتي يتم فيها التجهيز للفعالية، ومن ثم مرحلة انعقاد إكسبو 2020 التي تمتد لستة أشهر، نهاية بالسنوات العشر التي تلي الفعالية، والتي أكدت الدراسة أنها ستكون فترة انتعاش ملحوظ.

ومن المتوقع وفقاً للتقرير أن تبلغ القيمة المضافة الإجمالية «GAV» لمرحلة التجهيز السابقة للفعالية 37.7 مليار درهم، تضاف إلى الاقتصاد المحلي للإمارة، نتيجة لنشاط حركة الإنشاءات المصاحب للتحضيرات. وسيضيف المعرض إلى الاقتصاد المحلي خلال فترة انعقاده، 22.7 مليار درهم، وفقاً للتوقعات، نتيجة للزيادة الكبيرة التي ستطرأ على مستوى الإنفاق على الفنادق والأعمال التجارية، ختاماً بقيمة مضافة إجمالية من المتوقع أن تبلغ 62.2 مليار درهم لمرحلة السنوات العشر التالية للفعالية.

وعلقت المجلة على توقعات مؤسسة «إيرنست آند يونج» التي أشارت فيها إلى أن قدرة دبي على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المعرض أمر مرجح بالقول، إن دبي بمقدورها فعلاً تحقيق القدر الأكبر من الفوائد المالية والتجارية.