شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة الشارقة» تعين محمد أحمد أمين مديراً عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، برئاسة عبدالله سلطان العويس مؤخراً قراراً إدارياً يقضي بتعيين محمد أحمد أمين مديراً عاماً للغرفة، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الغرفة على دعم القدرات والكفاءات المحلية التي أثبتت جدارتها في المواقع السابقة التي عملت فيها، وفتح المجال أمامها للتطور الوظيفي في خدمة وطنها وأمتها، تحت ظل قيادتنا الرشيدة.

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