أسعار السلع في دبي تعود للارتفاع خلال إبريل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



انخفض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك في إبريل/‏‏نيسان الفائت 2.87% مقارنة مع الفترة ذاتها في 2018، في حين سجل ارتفاعا على أساس شهري مقارنة مع مارس/‏‏آذار الماضي بنسبة 0.47% بحسب التقرير الصادر من «مركز دبي للإحصاء».

ووفقاً للتقرير؛ انخفضت أسعار كل من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.28% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.72 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.48% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.21 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 6.80% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.14 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.52% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.30%.

بينما ارتفع المؤشر لكل من قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.40% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.10 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 3.12% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم النقل بنسبة 0.48% ودفعت التضخم بمقدار 0.05 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 1.05% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.04 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 2.86% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة.