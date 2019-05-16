شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السلع في دبي تعود للارتفاع خلال إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
انخفض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك في إبريل/نيسان الفائت 2.87% مقارنة مع الفترة ذاتها في 2018، في حين سجل ارتفاعا على أساس شهري مقارنة مع مارس/آذار الماضي بنسبة 0.47% بحسب التقرير الصادر من «مركز دبي للإحصاء».
ووفقاً للتقرير؛ انخفضت أسعار كل من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.28% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.72 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.48% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.21 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 6.80% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.14 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.52% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.30%.
بينما ارتفع المؤشر لكل من قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.40% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.10 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 3.12% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم النقل بنسبة 0.48% ودفعت التضخم بمقدار 0.05 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 1.05% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.04 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 2.86% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة.
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