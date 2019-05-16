شكرا لقرائتكم خبر عن «جي إف إتش» تتوقع عوائد استثمارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سوريا هاريهاران، رئيس الرقابة المالية في «جي إف إتش» المالية خلال العرض التقديمي للنتائج المالية للربع الأول 2019، إن المجموعة طرحت منتجات استثمارية خلال الربع الأول 2019، ونتوقع تحقيق عوائد منها خلال الربع الثاني من عام 2019. وأضاف هاريهاران: قمنا بطرح عدد من المعاملات في مجال الصيرفة الاستثمارية خلال الربع الأول ؛ حيث سيتم تسجيل إيراداتها خلال أرباع السنة التالية. كما نخطط لإنشاء منصة تعليمية خلال الربع الثاني.
وحقق مشروع الهاربر رو الواقع بمرفأ البحرين المالي تقدماً كبيراً خلال هذا العام؛ من حيث أعمال الإنشاء وبيع الوحدات، فقد استكمل المشروع بنسبة 66% تقريباً.
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