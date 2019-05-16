750 مليون درهم عقود «إمداد» المتوقعة 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد



توقع جمال عبد الله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»، أن تسجل «المجموعة» أعمالاً خلال عام 2019 بنحو 750 مليون درهم، مقارنة ب 650 مليون درهم عام 2018، الذي حققت فيه نمواً بنسبة 11%، مقارنة بعام 2017.

أضاف لوتاه: إن «إمداد» ستواصل مساعيها؛ للاستحواذ على شركات داعمة لأعمالها في قطاع إدارة المرافق في الإمارات، مشيراً إلى رصد «إمداد» نحو 70 مليون درهم لذلك خلال العام الجاري.

أضاف: إن وضع السوق مشجع حالياً للقيام بعمليات استحواذ؛ حيث تتلقى «إمداد» العديد من عروض الاستحواذ من قبل شركات حالياً، فيما يبقى القرار النهائي لإنجاز هذه العمليات بيد ملاك الشركة.

وأكد لوتاه على ملاءة الشركة المالية القوية التي تجعلها قادرة على تحمل ضغوط السوق والتعامل معها، خاصة في ظل تراجع الأرباح لدى العديد من الشركات وخروج بعضها من السوق.

وقال لوتاه في تصريحات صحفية في دبي مساء أول أمس الثلاثاء،: إن قطاع إدارة المرافق ما يزال يحافظ على نسبة النمو في حدود 12% سنوياً، كما أن حجم القطاع في الدولة لا يزال على معدلاته في الإمارات بنحو 37 مليار درهم.

وأكد لوتاه أن «إمداد» تركز حالياً على الحصول على مشاريع نوعية في أعمالها دون التركيز على عدد المشاريع، مقدراً حصة الشركة السوقية حالياً بنحو 6%. أوضح: إن أقل من 25% من عقارات ومنشآت الدولة تدار عبر شركات إدارة مرافق متخصصة في حين تدار النسبة المتبقية من قبل الملاك.

وتوقع نمو قطاع إدارة المرافق خلال السنوات القليلة المقبلة، مدعوماً بحجم المشاريع العقارية الكبيرة المتوقع تسليمها من شركات التطوير الكبيرة، والتي من أبرزها شركات: «الدار» و«إعمار» و«مراس» و«نخيل» و«وصل» وغيرها من الشركات الكبرى في الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»: إن «إمداد» تترقب التعديلات الخاصة بالعمالة في السوق السعودي، تمهيداً لدخول السوق الذي يعد الأكبر في المنطقة بحجم يزيد على 73.4 مليار درهم.