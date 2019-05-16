19 مليوناً أرباح «البحيرة الوطنية للتأمين» للربع الأول 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



حققت شركة البحيرة الوطنية للتأمين نتائج جيدة خلال الربع الأول من عام 2019 على الرغم من اتباع سياسة اكتتابية أكثر تشدداً، والتي من المتوقع أن تعكس نتائج أفضل خلال الفترات المالية القادمة. كما باشرت الشركة العمل على تطبيق المعيار رقم «16» IFRS «عقود الإيجار» الذي يحدد كيفية الاعتراف، القياس، العرض والإفصاح عن عقود الإيجار.

وبيّن الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس الإدارة، أن الأقساط المكتتبة بلغت 203 ملايين درهم في نهاية الربع الأول لعام 2019 مقابل 123 مليون درهم في نهاية الربع الأول لعام 2018. وبلغت أرباح عمليات التأمين 14 مليون درهم .

كما بلغ إجمالي الأرباح 19 مليون درهم في نهاية الربع الأول 2019 مقابل 18.7 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 652 مليون درهم في 31 مارس 2019 مقابل 635 مليون درهم في 31 ديسمبر2018 ، وبلغت موجودات الشركة 2,504 مليون درهم مقابل 1,734 مليون درهم في 31/‏12/‏2018.