«إكسبيديا»: الإمارات أفضل وجهة للسياح الأوروبيّين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تُحافظ الإمارات على مكانتها كأفضل وجهة للسياح الأوروبيّين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن تستقبل 8.3 مليون سائح بحلول عام 2023.

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مجموعة إكسبيديا أنّ عدد السياح القادمين من المملكة المتحدة وفرنسا قد تصدّر قائمة حجوزات السفر الأوروبية إلى الإمارات في الربع الأول من عام 2019. وشهدت فرنسا زيادة سنوية في حجوزات السفر بنسبة تتخطّى 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع 5% من عدد السياح الفرنسيّين الذين يتشاركون الغرف الفندقية. أمّا المملكة المتحدة، فقد شهدت زيادة سنوية في حجوزات السفر بنسبة تقارب 15% من السيّاح على أساس مشاركة الغرف الفندقية، مع ما يقارب 5% زيادة سنوية.

وأظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في عدد حجوزات الباقات للمسافرين القادمين من إيرلندا، فقد شهدت هذه الحجوزات زيادة سنوية مدهشة بنسبة 40%، تليها السويد بزيادة سنوية تفوق 30%. وتجدر الإشارة إلى أنّ دبي قد رحّبت بنحو 3.14 مليون سائح عالمي في شهرَي يناير وفبراير من هذا العام، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، عندما استقبلت 3.05 مليون سائح، و3.01 مليون سائح عام 2017 و2.68 مليون سائح عام 2016.

ومن المرجّح أن يعود الفضل في هذه الزيادات الكبيرة إلى المبادرات التي تقوم بها حكومة الإمارات لتعزيز السياحة في البلد، مثل الإعلان عن مسارات طيران جديدة ومباشرة إلى أوروبا، وتوفير تأشيرات عبور مجانية لمدّة 48 ساعة للمسافرين المارّين بالإمارات، فضلاً عن الشراكة التي بنتها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مع جمعيات السياحة الأوروبية من أجل تعزيز السياحة الخارجية الأوروبية إلى الإمارات، وتسهيلات الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول، وغيرها الكثير.

وقالت باولا دي كيجزر، المدير الأول لسوق الشرق الأوسط والمحيط الهندي وإفريقيا واليونان وتركيا في إكسبيديا: تُظهر هذه البيانات الحديثة أنّ الإمارات لا تزال وجهة حيوية للمسافرين الدوليين، ونلاحظ نمواً كبيراً في الطلب من البلدان والمناطق الجديدة القادمة لزيارة دولة الإمارات، وهو أمر رائع حقاً. وتتمثل الميزة التنافسية الأكبر لدبي في قطاع السياحة بقدرتها على توفير مركز عالمي على الطراز العالمي للمسافرين أجمع. ونعتقد أيضاً أنه بفضل زيادة المعالم السياحية وخيارات الإقامة المتعددة التي يتم إنشاؤها تحضيراً لمعرض اكسبو 2020، ستشهد الإمارات زيادة كبيرة في السفر إليها.