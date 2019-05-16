زيادة مبيعات التجزئة في الصين 7.2% في إبريل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت مبيعات التجزئة للبضائع الاستهلاكية في الصين بنسبة 7.2% خلال شهر إبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي إلى أكثر من 3 تريليونات يوان (436 مليار دولار أمريكي)، بحسب بيانات رسمية صدرت أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن مصلحة الدولة للإحصاء القول إن النمو جاء منخفضاً عن زيادة بلغت 8.7% مسجلة في مارس/آذار الماضي.

وذكرت المصلحة أن مؤشر الاستهلاك ارتفع بنسبة 8% على أساس سنوي في الفترة بين يناير/كانون الثاني وحتى إبريل/نيسان، بانخفاض عن زيادة قيمتها 8.3% في الربع الأول.

كما أظهرت البيانات زيادة الاستهلاك ب7.8% في مناطق الأرياف، مقابل 7.1% في المدن.

وسجلت إيرادات صناعة الأطعمة زيادة 8.5%.

وحافظت مبيعات التجزئة على شبكة الإنترنت على نموها القوي، لترتفع 17.8% في الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقابل 15.3% في الربع الأول.

وتسعى الصين إلى تنمية الاستهلاك كحافز رئيسي للنمو الاقتصادي. ( د ب أ)