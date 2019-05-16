شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للألومنيوم: خطة لتوفير 15% كهرباء من الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن دراسات إنشاء محطة طاقة شمسية فى صحراء "الهو" القريبة من شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى مستمرة.

وأضاف مدحت نافع لـ"الخليج 365"، أن المحطة الشمسية التى ستقام بعد انتهاء الدراسات فى صحراء " الهو" ،بعد اكتمال تشغيلها ستوفر فقط 15% من احتياجات شركة مصر للالومنيوم، إحدى الشركات التابعة من الكهرباء، موضحا أن الدراسات ستحدد مساحة المحطة، إما على 6 كيلو مترات أو 12 كيلو متر لإنتاج إما 300 ميجا وات، أو 600 ميجا وات .

وقال مدحت نافع إن الشركة لا تمانع فى الحصول على الكهرباء من محطة بنبان الشمسية، لكن احتياجات الشركة أكبر بكثير، لافتا أن مسألة تسعير الكهرباء الجديدة، والتى ستؤثر بالسلب على مصر للالومنيوم لم يتم حسمها مع وزارة الكهرباء حتى الآن .

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