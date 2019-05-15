شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح "الجرافات البحرية" 23% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة الجرافات البحرية، المعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاع أرباحها بنسبة 23% خلال الربع الأول من العام 2019.

وحسب بيان الشركة، المنشور على موقع "أبوظبي" المالي، حققت الشركة أرباحا صافية عائدة لملاك الشركة الأم بلغت 17.5 مليون درهم مقارنة بما مقداره 14.2 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وأوضح بيان الشركة تحقيقها أرباحا من صرف عملات أجنبية بقيمة 9.8 مليون درهم مقارنة بخسائر قدرها 234 ألف درهم خلال الربع الأول 2018.

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كما حققت الشركة ربح من القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر بلغ 1.2 مليون درهم مقارنة بخسائر قدرها 1.5 مليون درهم خلال نفس الفترة عام 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 123.1 مليون درهم خلال العام 2018، مُقابل صافي ربح بلغ 101.1 مليون درهم خلال العام 2017.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.5 مليار درهم بالعام 2018، مُقابل إيرادات بلغت 1.4 مليار درهم بالعام 2017.