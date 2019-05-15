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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المصروفات يهبط بخسائر "الخليجية للاستثمارات" 36% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة الخليجية للاستثمارات العامة، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع خسائرها بنسبة 36% خلال الربع الأول من العام 2019.
وحسب بيان الشركة، المنشور على موقع "دبي" المالي، حققت الشركة خسائر صافية لملاك الشركة الأم بلغت 34.7 مليون درهم مقارنة بما مقداره 53.8 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.
وانخفضت المصروفات العمومية والإدارية لدى الشركة بنسبة 47 % لتصل إلى 40.3 مليون درهم مقارنة بـ 76 مليون درهم خلال نفس الفترة عام 2018.
كما أوضحت نتائج الشركة انخفاض مصروفات البيع والتسويق بنسبة 55 % لتبلغ 518 ألف درهم مقارنة بـ 1.1 مليون درهم خلال الربع الأول 2018.
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