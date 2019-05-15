شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "المراعي" توافق على خطة خمسية باستثمارات 7.1 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة المراعي، بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، على خطة الأعمال الخمسية للفترة 2020– 2024، والتي أكدت أن الاستثمار مستمر في البنية التحتية، من حيث العمليات والأفراد والنظم، لتمكين الشركة من مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق طموحها على المدى الطويل.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها ستقود كل وحدة من وحدات الأعمال في الشركة إلى النمو والابتكار عبر قنوات التجارة التقليدية والتجارة الحديثة والخدمات الغذائية، مع تحويل نموذج التشغيل الخاص بها عن طريق تطوير الأنظمة والحوسبة والأليات الرقمية لصناعة الأغذية والمشروبات.

هذا وسيستمر التركيز على الكفاءة وإدارة التكلفة خلال فترة الخطة لضمان استمرارية التنافسية والجودة العالية، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في جميع أنحاء المنطقة.

وتُخطط الشركة الوصول بمستوى الاستثمار الرأسمالي خلال للفترة 2020– 2024 إلى 7.1 مليار ريال، بما يتماشى مع دورة الاستثمار طويلة الأجل للشركة التي تتطلب استثمارات أقل توسعًا وتركيزًا على المزيد من الكفاءة والاستدامة.

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ومن المقرر أن يكون هذا الاستثمار في استبدال أصول حالية، تبني طاقة نظيفة وخضراء، وتُسهم في تحسين الطاقة الإنتاجية والقدرات والكفاءة في المزارع ومرافق التصنيع وكذلك مرافق التوزيع والنقل؛ وتوسيع الرقعة الجغرافية وتعزيز قدرات الابتكار وتطوير المنتجات.

ووفقاً للبيان، من المُقرر أن يتم تمويل هذا البرنامج الاستثماري بشكل رئيسي من خلال التدفق النقدي التشغيلي للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 336 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 344.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وقالت الشركة: إن تراجع أرباحها بالربع الأول يعود إلى ارتفاع تكاليف المدخلات وبشكل رئيسي الأعلاف. بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 14.5 مليون ريال وبمعدل 2.4% والذي أتى أقل من معدل نمو الإيرادات بسبب الكفاءة في عمليات البيع.