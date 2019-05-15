شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تستأنف ضخ النفط عبر خط الأنابيب "شرق-غرب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنفت شركة أرامكو السعودية ، اليوم الأربعاء، ضخ النفط عبر خط أنابيب شرق-غرب بعد إغلاق مؤقت عقب هجوم إرهابي بطائرات درون استهدف أمس محطتي ضخ قرب الرياض.

وكانت السعودية قد أعلنت أمس وقوع استهداف محدود لمحطتي ضخ بتروليتين تابعتين لشركة "أرامكو" بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض، بحسب وكالة "رويترز".

وأعلنت شركة "أرامكو" أن إيقاف ضخ النفط في خط الأنابيب المتضرر من الهجوم الإرهابي، تم كإجراء احترازي، مؤكدة استمرار إمدادات عملاء السعودية من النفط الخام والغاز وعدم تأثرها نتيجة الحادث.