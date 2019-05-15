شكرا لقرائتكم خبر عن ناسداك دبي: إدراج صكوك خضراء لـ"ماجد الفطيم" بقيمة 600 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ماجد الفطيم اليوم إدراج أول صكوك خضراء مرجعية مؤسسية على مستوى العالم، وأول صكوك خضراء يتم إصدارها بالمنطقة في بورصة ناسداك دبي.

وبحسب بيان صحفي، تقدر قيمة الصكوك بـ 600 مليون دولار، وتبلغ مدة استحقاقها 10 سنوات.

ومن المقرر أن تتم الاستعانة بعائد الإصدار لتمويل وإعادة تمويل مشاريع حالية ومستقبلية تابعة للشركة، بما في ذلك إنشاء مبان صديقة للبيئة ومشاريع طاقة متجددة والإدارة المستدامة للمياه وكفاءة استهلاك الطاقة.