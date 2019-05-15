- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ناسداك دبي: إدراج صكوك خضراء لـ"ماجد الفطيم" بقيمة 600 مليون دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ماجد الفطيم اليوم إدراج أول صكوك خضراء مرجعية مؤسسية على مستوى العالم، وأول صكوك خضراء يتم إصدارها بالمنطقة في بورصة ناسداك دبي.
وبحسب بيان صحفي، تقدر قيمة الصكوك بـ 600 مليون دولار، وتبلغ مدة استحقاقها 10 سنوات.
ومن المقرر أن تتم الاستعانة بعائد الإصدار لتمويل وإعادة تمويل مشاريع حالية ومستقبلية تابعة للشركة، بما في ذلك إنشاء مبان صديقة للبيئة ومشاريع طاقة متجددة والإدارة المستدامة للمياه وكفاءة استهلاك الطاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ناسداك دبي: إدراج صكوك خضراء لـ"ماجد الفطيم" بقيمة 600 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.