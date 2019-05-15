شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "سدافكو" تبحث توزيع أرباح بواقع 2 ريال للسهم عن النصف الثاني في 11 يونيو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية، المقرر انعقادها يوم الموافق 11 يونيو المُقبل، وذلك للنظر في مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019، بمبلغ 65 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، إن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 2.00 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وأشارت الشركة إلى أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

Advertisements

هذا وستصدق الجمعية على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقديه عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019، بمبلغ 65 مليون ريال سعودي بواقع (2) ريال للسهم والتي تمثل 20% من القيمة الإسمية للسهم الواحد.

ومن المُقرر أن تفوض الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020 وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

وستصوت الجمعية على صرف مبلغ 2.8 مليون ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 400 ألف ريال لكل عضو من السادة الأعضاء للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 216.1 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019، مُقابل صافي أرباح بلغت 260.2 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2018.