شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الإيرادات يهبط بأرباح "أرابتك" 50% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة أرابتك القابضة، المعلنة اليوم الأربعاء، تراجع أرباحها بنسبة 50% خلال الربع الأول من العام 2019.

وحسب بيان الشركة، المنشور على موقع "دبي" المالي، حققت الشركة أرباحاً صافية لملاك الشركة الأم بلغت 31.8 مليون درهم مقارنة بما مقداره 63.6 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض الإبرادات الذي ترتب على تباطؤ وتيرة المشاريع في قطاع الإنشاءات وكذلك الانتهاء من عدد من المشاريع القديمة خلال الشهور القادمة. بالإضافة إلى ذلك أقرت المجموعة خسارة وقدرها 8.7 مليون درهم ترتبت على استثمار المجموعة في ديبا وذلك عقب إعلان الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وتراجعت الإيرادات للربع الأول من 2019 إلى 2 مليار درهم مقارنة بما مقداره 2.4 مليار درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.

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وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 114.1 مليون درهم مقارنة بما مقداره 81.9 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.

وعلى النحو الآخر، ارتفعت الإيرادات الأخرى إلى 48.2 مليون درهم مقارنة بما مقداره 9.2 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 256.3 مليون درهم خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 123.1 مليون درهم في العام 2017.

وارتفعت الإيرادات خلال العام 2018 إلى 9.9 مليار درهم مقابل إيرادات بلغت 9.1 مليار درهم في العام 2017، بارتفاع بلغت نسبته 7.8%.